Küken-Drama endete vor Gericht mit Diversion

„Es tut mir leid, was ich getan habe“

Der Mann übernahm aber die Verantwortung. „Es tut mir leid, was ich getan habe. Ich werde es nie wieder tun.“ Obwohl er bereits vor zehn Jahren in den Genuss einer Diversion kam, gewährte ihm die Richterin noch einmal eine Chance. Für 850 Euro Geldbuße ist der Fall vom Tisch.