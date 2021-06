Vogelnest brutal auf dem Asphalt zerschmettert

Bei den Mitarbeitern und darüber hinaus ist der Ausraster des Mannes am vergangenen Donnerstag noch immer Tagesgespräch. Es herrscht Empörung. Auslöser war, dass ein seit einiger Zeit nicht mehr gestarteter Lkw für eine kurze Fahrt in den Nachbarort verwendet werden sollte. „Der Fahrer wollte das aber nicht, weil sich eine Vogelfamilie auf einem Schutzblech am Anhänger eingenistet hatte“, schildert der Niederlassungsleiter der „Krone“.