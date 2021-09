„Reines Gewissen!“ Sabitzer reagiert auf Kritik

Bestes Spätsommer-Wetter in München. Der FC Bayern richtete für Sabitzers Präsentation eine Outdoor-Bühne ein. Sabitzer nahm im Verbund mit Sport-Vorstand Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic Aufstellung und beantwortete die obligaten Fragen der Medienschaffenden. Und bald kam jene nach der Kritik an seiner Person, weil er für das vergangene Länderspiel-Triple nicht einsatzbereit war. Sabitzer reagierte einigermaßen verblüfft, aber cool. „Ich war acht Tage nicht im Mannschaftstraining, dann wurde ein Video vom Fitnesstest gepostet. Wenn man dann die Logik nicht herstellen kann, dass es für einen Länderspieleinsatz eben nicht reicht, dann ist es so. Aber ich kann reinen Gewissens sagen, dass ich nicht fit genug war“, so Sabitzer.