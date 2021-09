„Gefällt mir gar nicht!“ Prohaska rügt Sabitzer

Für alle drei Länderspiele out

Tatsächlich war am Samstag publik geworden, dass Sabitzer auch gegen Schottland - wie schon zuletzt gegen Moldawien und Israel - nicht dem ÖFB-Team zur Verfügung stehen würde. Zu diesem Schluss sei Teamchef Franco Foda nach Beratungen der medizinischen Abteilungen des ÖFB und des FC Bayern gekommen, hieß es in einer Verbandsmitteilung.