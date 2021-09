Wienroither trifft im zweiten CL-Spiel in Folge!

Laura Wienroither hat sich auch im Rückspiel der 2. Runde der Frauen-Fußball-Champions-League in die Schützenliste eingetragen. Die 22-jährige Oberösterreicherin traf am Mittwoch beim Heim-3:3 von 1899 Hoffenheim gegen den FC Rosengaard in der achten Minute zum 1:0 und bereitete auch den zweiten Treffer ihres Teams vor.