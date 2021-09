Mann rastete bei Streit mit Lebensgefährtin aus

Völlig aus dem Ruder lief am frühen Morgen des 13. August offenbar ein Streit zwischen dem Paar an der Adresse der Frau im Bezirk Baden. Der tobende 55-Jährige schlug mit einer Pistole auf seine Lebensgefährtin ein. Dann drohte er ihr weitere Gewalt an, damit sie mit ihm nach Wien fuhr, wo er ankündigte, sie und ihre Familie umzubringen. Am Nachmittag erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei, seither fehlt von dem Verdächtigen jede Spur. Auch in seiner Wohnung tauchte er nicht mehr auf.