Schwedens Verband sagt Trainingslager in Katar ab

Die schwedische Nationalmannschaft hatte ihr Trainingslager seit 2019 in Katar veranstaltet. Zuletzt war der Verband in die Kritik geraten, weil er das Trainingslager 2022 nicht abgesagt hatte. Den Kontakt zu Katar will der schwedische Fußballverband dennoch nicht abbrechen. „Die Lobbyarbeit, die wir in Katar für die Menschenrechte und die Situation von Wanderarbeitnehmern geleistet haben, wird fortgesetzt“, hieß es in der Mitteilung.