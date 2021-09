Alpaka „Geronimo“ hatte keine Rindertuberkulose!

„Er hat die Welt berührt“

"Ich vermisse ihn. Aber ich werde ihm die Ehre erweisen, für ihn zu kämpfen und sicherzustellen, dass sein Vermächtnis für alle Tiere weiterlebt“, so MacDonald zur Presse vor dem Gebäude der zuständigen Behörde Defra in London: "‘Geronimo‘ war ein Segen in meinem Leben. Er hat die Welt berührt. Er wurde von sehr vielen Menschen geliebt und geschätzt, und er lebt weiter.“