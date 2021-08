Alpaka „Geronimo“ wurde eingeschläfert

Nach monatelangem Streit ist Alpaka „Geronimo“ in England nun doch getötet worden. Dessen Besitzerin Helen Macdonald hatte erbittert für das Tier gekämpft, das angeblich an der tödlichen und ansteckenden Rindertuberkulose erkrankt war. Der Fall beschäftigte schließlich sogar Premier Boris Johnson, fast 150.000 Menschen unterschrieben eine Petition, um „Geronimo“ zu retten. Am Dienstagvormittag wurde das Alpaka beschlagnahmt, danach eingeschläfert. Polizisten mussten Mitarbeiter der Behörde vor Demonstranten schützen.