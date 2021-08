Frau (50) kämpft verzweifelt um Alpaka „Geronimo“

Helen Macdonald ist eine willensstarke Frau, die sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Seit Monaten kämpft die Engländerin um ihr angeblich an ansteckender Rindertuberkulose erkranktes Alpaka „Geronimo“. Das Tier soll eingeschläfert werden, Gerichte wiesen Klagen der 50-Jährigen gegen die Entscheidung ab. Doch diese will immer noch nicht aufgeben und kündigt Widerstand an: „Sie haben sich die falsche Frau ausgesucht. Ich werde ihn auf keinen Fall einschläfern.“