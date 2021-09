4,5 Jahre Haft nach drei Überfällen auf Tankstelle

„Ich war in dieser Zeit total daneben“, erklärte sich der bislang unbescholtene Angeklagte gegenüber der Richterin. Spielschulden gepaart mit corona-bedingtem Jobverlust und auch noch Alkohol- und Drogen-Probleme führten zum Entschluss. „Ich habe selbst keine Worte für mein Verhalten.“ Vor allem Schulden, die er durch Sportwetten ansammelte, gaben ihm einen „großen Druck“. Deshalb ging er am 29. März zur Eni-Tankstelle in der Salzburger Gabelsbergerstraße, gab sich dort als Einkäufer aus, um dann den abkassierenden Tankstellen-Mitarbeiter zu bedrohen.