Hemmaberg: Rosaliengrotte, von Gott gemacht

Felssicherung & neue Wege

1200 Quadratmeter Steinschutznetze mussten angebracht werden. „Gott sei Dank ohne Unfall“, sagt Bader. Insgesamt haben die Experten der Firma Felbermayr 700 Laufmeter Nägel in den Stein geschlagen. In die Felssicherung, die Weggestaltung und neue Geländer sind 250.000 Euro investiert worden. Die Landesräte Sebastian Schuschnig und Daniel Fellner dazu: „Hemmaberg und Grotte sind ein Schatz in unserem Land, noch dazu preisgekrönt. Dies zu erhalten muss man unterstützen.“