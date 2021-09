Cristiano Ronaldo erteilt Mutter Stadionverbot

In einem Interview mit dem englischen Journalisten Pierce Morgan ging Ronaldo ins Detail. Der Reporter erinnert sich in der „Daily Mail“: „Jetzt wird Dolores so nervös, Cristiano beim Spielen zuzusehen, dass er ihr verbieten musste, zu den großen Spielen zu gehen, nachdem sie zweimal im Stadion ohnmächtig geworden war. Bei einem Stadion-Besuch hat sie sich im Herbst Zähne ausgeschlagen.“