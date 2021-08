Mega-Knaller! Ronaldo vor Rückkehr zu Man United

Auch bei PSG dürfte es in den kommenden Tagen in punkto Transfers noch heiß hergehen. Angeblich legte Real am Freitag im Werben um Kylian Mbappe nach und bot bereits 170 Millionen Euro plus weitere Boni für den französischen Weltmeister, dessen Kontrakt 2022 ausläuft. PSG weigert sich nach offiziellen Angaben weiterhin, den 22-jährigen Stürmer abzugeben, soll aber hinter den Kulissen bereits an einer Ersatzvariante basteln.