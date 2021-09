Lohners „Wut-Brief“: Jetzt antwortet der Minister

„Ich komme als Genesene nicht vor“, ärgerte sich TV-Star Chris Lohner am Sonntag auf Facebook. Obwohl sie bereits eine Corona-Erkrankung hinter sich hat, würde sie bei der Diskussion um eine mögliche 1G-Regel außen vor gelassen werden. In einem offenen Brief an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) forderte sie ihn daher zum Handeln auf. Dieser ließ sich dabei nicht zwei Mal bitten und antwortete prompt.