Erfolgreicher Durchschlag für Tunnel beim Westring

Insegesamt 3,2 Kilometer Tunnel

Seit 15 Monaten wurde im Linzer Freinberg rund um die Uhr gesprengt. Mit jeder Explosion arbeitete man sich mühsam Meter für Meter in den Berg hinein. Südlich der Donau erstreckt sich der Tunnel der Anschluss-Stelle 500 Meter in den Berg, auf der gegenüberliegenden Seite in Urfahr werden es 250 Meter werden. Dazu kommt später der Tunnel durch den Freinberg zum Bahnhof - insgesamt 3,2 Kilometer Tunnel. Auf der Megabaustelle gibt es keine Verschnaufpause. Im Oktober erfolgt der Auftakt für die donauquerenden Seilarbeiten.