Air Marshals: Die bewaffneten Flugpassagiere

Realitätsnahes Training in Flugzeugnachbauten

Um auf jedes denkbare Szenario in einem Flugzeug vorbereitet zu sein, wird ständig geübt. „Dabei sind wir sehr nahe an der Realität. Das kann hart sein. Die Kollegen wissen nie, wer die Gegner sind oder welche Überraschung auf sie wartet.“ Trainiert wird mit Flugzeugnachbauten in einer Halle in Wiener Neustadt. Dabei werden auch Flugzeuggeräusche, Rauch und andere Elemente imitiert.