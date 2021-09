WK-Präsident Metzler mit langem Wunschzettel

Kostenlose Antikörper- und PCR-Tests - am besten in Form von Gurgeltests wie in Wien bereits erfolgreich erprobt - wünscht sich der Wirtschaftskammerchef. Zudem soll künftig zwischen den Inzidenzen von Geimpften und Ungeimpften unterschieden werden, damit die Auswirkung auf das Gesundheitssystem richtig eingeschätzt werden können. Einen Lockdown will Metzler um jeden Preis verhindern. Deshalb sei es richtig, in Sachen impfen weiter Überzeugungsarbeit zu leisten.