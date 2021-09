Eine Regenjacke gehört auf jeden Fall in die Herbstgarderobe! Bei diesem Modell handelt es sich um einen sogenannten Friesennerz. Dieser wurde in der besonders regenreichen Region Ostfriesland (D) entwickelt und diente dort früher vor allem Fischern und Seglern auf stürmischer See. Somit können Sie sich sicher sein: Dieses Modell hält einiges aus! Die Jacke besteht aus dem Spezialgewebe Polyurethan und ist daher besonders wasser- und winddicht. Dank der Lüftungsöffnungen unter den Achseln ist die Jacke optimal durchlüftet und Schweißbildung wird reduziert. Die Jacke hat zwei aufgesetzte Taschen und zwei Innentaschen, in denen Sie Platz für Schlüssel, Handy und Co. finden. Je nach Geschmack können Sie die Kapuze und auch den Taillenzug verstellen.



Erhältlich in unterschiedlichen Größen (M bis XXL).

Erhältlich in den Farben Navy Blau oder Navy Gelb.

Preis: ab 89,99 €

