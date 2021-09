Die Not mit dem Handschuh-Fach

Die Rolle des „Handschuh“ im Fußball ist neuralgisch. Jeder Fehler ist entscheidend. Das Fachpersonal ist aber schwer zu finden. Neumarkt, gegen das Bürmoos mit 3:2 am Freitag den ersten Saisonsieg gefeiert hat, hat mit Gruszka nur einen echten. Weil Entfellner zu Zweitligist OÖ Juniors wechselte, Ersatz Kaltenhauser nicht mehr so recht will. Deshalb stand während seines Urlaubs und der Verletzung des zum Torhüter mutierten Fenninger dreimal in Folge Obmann Thalhammer (50) in der 1b im Tor. Und saß in der Salzburger Liga auf der Bank. „Der Oberschenkel spielt aber nicht mehr so mit“, war’s nur ein Comeback auf Zeit.