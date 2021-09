Salzburger wünschen sich noch strengere Regelung

Temposünder müssen seit 1. September in Österreich deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Politik sagt den Rasern jetzt mit einem seit langer Zeit angekündigten Gesetzespaket den Kampf an. Doch nicht nur bis zu 5000 Euro werden jetzt fürs Schnellfahren fällig – auch der Führerschein ist nun deutlich länger weg als bisher. So verliert man ihn ab sofort bei Erstdelikten statt für bisher zwei nun für vier Wochen. Vor allem auch bei den unfallträchtigen illegalen Straßenrennen wurde massiv nachgeschärft – wer hierbei erwischt wird, darf sich von seiner Lenkberechtigung für eine sehr lange Zeit verabschieden.