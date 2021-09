Sängerin Sarah Harding mit 39 Jahren gestorben

„Bis zum letzten Tag gekämpft“

Und weiter: „Viele von euch werden von Sarahs Kampf gegen den Krebs wissen und dass sie von ihrer Diagnose bis zu ihrem letzten Tag so stark gekämpft hat. Sie ist heute früh friedlich eingeschlafen. Ich möchte allen für ihre freundliche Unterstützung im vergangenen Jahr danken. Das hat Sarah sehr viel bedeutet, und es hat ihr viel Kraft und Trost gegeben, dass sie geliebt wurde. Ich weiß, dass sie nicht wegen ihres Kampfes gegen diese schreckliche Krankheit in Erinnerung bleiben möchte - sie war ein hell leuchtender Stern und ich hoffe, dass sie stattdessen so in Erinnerung bleiben wird.“