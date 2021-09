„Kleiderdesign zeigt Zusammenhalt unter Kollegen“

Um fünf Millionen Euro hat Stefanie Aniwanter, Chefin in vierter Generation, ihr Seeglück Hotel Forelle umgebaut und erweitert: „Die Seeleichtigkeit, die das Urlaubsgefühl des Millstätter Sees auszeichnet, sollte im Haus selbst zur Geltung kommen. Deshalb haben wir diesen zu uns in die Räume geholt.“ So wurden das Wasser, die Fische, die Farbe Blau auf Tapeten in den neuen Zimmern eingearbeitet. „Mit Blick auf diese Natur finden Gäste schnell zu neuer Kraft.“