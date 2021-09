Diese Herausforderungen hat Türkis-Grün zu stemmen

Der Grund dafür: die Landtagswahlen in Oberösterreich Ende September. „Die ersten Wochen dieser Herbstarbeit stehen im Schatten dieser Wahl, deshalb wird gerade eine Art Politik-Mikado gespielt - niemand will sich rühren, niemand will einen Fehler machen“, analysiert Politikberater Thomas Hofer. Corona sei aber nicht „das Streitthema Nummer eins der Koalition“, so Hofer. Auch Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik meint, dass Corona „weniger Spaltungspotenzial für die Koalition birgt als andere Themen, weil beide dasselbe Ziel eint, nämlich die Pandemie zu überwinden“.