Überlebt die Koalition den heißen Polit-Herbst?

Klima, Corona, Asyl: Unsere Politiker scheinen auch diesen Herbst nicht zur Ruhe zu kommen und in vielen Bereichen Höchstleistungen erbringen zu müssen. Während sich die Lage in Afghanistan immer weiter zuspitzt, steigt bei uns erneut die Zahl der Corona-Infizierten und auch auf den Klimaschutz darf dabei nicht vergessen werden. Viele Themen, die auch unserer Koalition einiges abverlangen. Können unsere Volksvertreter den Anforderungen gerecht werden? In welchen Bereichen würden Sie sich mehr Einsatz wünschen und welche Entscheidungen sollten vielleicht noch einmal überdacht werden? Diskutieren Sie gerne unten in den Kommentaren mit, wir sind gespannt auf Ihre Meinung!