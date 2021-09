Alcaraz: „Junger Nadal“ sorgt für Begeisterung

Tsitsipas wehrt sich

Tsitsipas hingegen verteidigte sich neuerlich wegen seiner langen Pausen, wobei die gegen Alcaraz diesmal weniger als fünf Minuten dauerte. Andy Murray hatte sich in Runde eins so darüber geärgert, dass er sogar noch am Tag später getwittert hatte: „Stefanos Tsitsipas braucht zweimal so lang, um aufs WC zu gehen, als Jeff Bezos, um ins All zu fliegen.“ Der Grieche verteidigte sich: „All diese Anschuldigungen (des Betrugs) sind komplett falsch. Ich habe meine Toilettenpause wie jeder andere normale Athlet genommen.“