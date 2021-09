David Alaba vor Israel-Hit: „Ein spezielles Spiel“

Gegen die Republik Moldau hat David Alaba wegen leichten Muskelbeschwerden noch gefehlt, im WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Haifa gegen Israel kehrt der ÖFB-Star aber in die Startformation der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zurück. „Mir geht es gut, ich fühle mich sehr wohl“, sagte der Real-Madrid-Profi am Freitagabend auf der Abschlusspressekonferenz im Sammy Ofer Stadium und weiß: „Das ist ein spezielles Spiel.“