Kolumbianische Marine stoppt Drogen-U-Boot

Als die Besatzung des 17 Meter langen Bootes - eines sogenannten Halbtauchers - die Sicherheitskräfte bemerkt habe, seien die Männer ins Wasser gesprungen und in ein unwegsames Mangrovengebiet geflüchtet, wo sich ihre Spur verlor. Der Aufgriff erfolgte bereits am Dienstag, wurde von der Marine aber erst am Donnerstag bekannt gegeben.