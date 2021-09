Slackline-Weltrekord in 200 Meter Höhe aufgestellt

Nerven aus Stahl bewiesen Thomas Spöttl, Jannik Bleurwald und Justin Krop am Freitag in der Vorarlberger Gemeinde Brand. Dort balancierte das Trio 65 Meter weit in schwindelerregender Höhe von 200 Metern über eine Slackline. Das Band wurde zwischen den Gondeln der Panoramabahn der Bergbahnen Brandnertal gespannt - also ohne fixe Befestigungspunkte.