So lief der Jagdkommando-Einsatz in Kabul

„Am 17. August am Nachmittag habe ich die Alarmierung bekommen, meine Frau stand gerade neben mir. Am 18. waren wir schon am Weg nach Taschkent in Usbekistan“, schildert der Soldat, dessen Namen, Alter und Dienstrang nicht genannt wird. Sein Auftrag: Schutz des Sondergesandten W., eines österreichischen Diplomaten, der das Krisenteam vor Ort leitete und Kontakt mit Menschen aus Österreich hielt, die gerade in Afghanistan waren und ausgeflogen werden mussten.