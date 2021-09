„Beyond A Steel Sky“: Adventure kommt auf Konsolen

Mit „Beyond A Steel Sky“ bringen Entwickler Revolution Software und Publisher Microids am 30. November den geistigen Nachfolger von „Beneath A Steel Sky“, welches 1994 erstmals veröffentlicht wurde, nun auch auf Sonys PlayStation und Nintendos Switch. Das Adventure aus der Feder von „Baphomets Fluch“-Schöpfer Charles Cecil lässt Gamer zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels erneut in die dystopische Cyberpunk-Metropole Union City eintauchen, wo sie eine „aufregende Geschichte rund um Loyalität und Erlösung in einer unheimlichen, furchteinflößenden Welt KI-gesteuerter sozialer Kontrolle“ erwartet.