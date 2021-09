Offiziell: ManUnited gibt Ronaldo Lieblingsnummer

Große Bedeutung

Das Trikot mit der 7 hat in Old Trafford eine große Bedeutung. Klub-Größen wie George Best, Bryan Robson, Eric Cantona und David Beckham hatten ebenfalls diese Rückennummer getragen. Ronaldo, der mit zwei Treffern für Portugal beim 2:1 gegen Irland die Bestmarke von insgesamt 111 Länderspieltoren aufgestellt hatte, könnte am 11. September gegen Newcastle United sein Comeback für Manchester geben.