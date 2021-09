Kinder mit Teller beworfen und verletzt: Schuldig!

Das Mädchen erlitt durch die Scherben des, aus dem dritten Stock geworfenen, Tellers eine Prellung am Rücken. Der Angeklagte zeigte sich reuig und geständig. Seine Beweggründe: Er fühlte sich durch den Kinderlärm in der Siedlung gestört. Der Sozialhilfebezieher litt laut eigenen Angaben zur Tatzeit unter Schlafstörungen und stand unter dem Einfluss von Psychopharmaka. Dass er ein Teller geworfen habe, will er nicht gewusst haben – er trug seine Brille nämlich nicht. Jeglichen Verletzungsvorsatz stritt er ab. Auf die Frage des Richters, was er mit dem Wurf bewirken wollte, antwortete er salopp: „dass endlich Ruhe ist!“.