Ein Voitsberg-Urgestein in neuer Rolle

In seiner bereits 20. (!) Saison bei den Weststeirern hat Hiden neben seiner Rolle als Kapitän am Feld mittlerweile ja eine neue Aufgabe gefunden - im Trainerstab! „Diese Erfahrungen hier sind goldwert, mittlerweile hab’ ich die B-Lizenz“, so der Spielertrainer, der seit Jugendtagen - mit Ausnahme eines Fünf-Jahre-Intermezzos in Graz - in Voitsberg kickt. Und zum 100-jährigen Klub-Jubiläum die „Mission Regionalliga“, die vor drei Jahren ausgerufen wurde, nun erledigen will.