Spektaktulärer Abschied gemeinsam mit dem Sohn

Was für ein spektakulärer Abschied von der Fußball-Bühne: Lembachs Stefan Hinterleitner (41) traf in seinem 400. und letzten Spiel beim 5:3 über Vorderweißenbach doppelt und stand am Ende sogar gemeinsam mit seinem Sohn Niklas (15) am Feld. Während Lembach jubelte, droht Vorderweißenbach nun der Abstieg.