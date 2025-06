DSV Leoben spielt künftig in der „Kartnig-Arena“

Unter dem Motto „Werde Teil der Vereinsgeschichte“ bot Traditionsklub und Neo-Landesligist DSV Leoben zuletzt Lose zum Preis von 1000 Euro an, um Einnahmen zu lukrieren. Der Hauptpreis: das Namensrecht für die Arena in Donawitz für die kommende Saison. Der Preis ging jetzt an eine Firma, die einen – vor allem in Fußballkreisen – bekannten Namen hat.