Urlaub im Express-Format nach Saisonende

Für ASV-Obmann Robert Neureiter stehen Fußball-Reisen im Fokus. „Zuletzt habe ich 1997 ein Spiel von uns wegen eines Betriebsausflugs nach Nizza versäumt“, erinnert er sich. Seine Reiseziele außerhalb der Saison? Die Klub-WM! Der große Real Madrid-Fan gönnt sich die Partien gegen Al-Hilal in Miami und Pachuca in Charlotte. Die Distanz bewältigt er im Mietwagen. In eine Richtung fährt man knapp 11,5 Stunden! Schon in den Vorjahren genoss er Trips zur „kleinen“ Klub-WM in Marokko, wo er Real-Boss Florentino Pérez traf, und vergangenen Dezember zum Interkontinental-Cup nach Katar.