Mit Maske ging der Torriecher verloren

Apropos Tore schießen: Das gelang Klubs in Duellen mit Wagrain/Kleinarl kaum. Nur 16 Treffer in 24 Spielen erhielten die Pongauer in der 2. Klasse Süd – kein Team in Salzburg hat einen besseren Gegentorschnitt. Hauptverantwortlich dafür ist Keeper Patrick Schwarzenbacher, der sagt: „Wir haben eine gute Abwehr.“