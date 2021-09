Corona-Regeln: Steirische Wirte auf den Barrikaden

Wirt durfte nicht in eigenes Restaurant

Das führt zu manch absurder Situation, wie ein obersteirischer Wirt, der anonym bleiben will, erzählt: „Einer unserer Gäste war mit Corona infiziert. Alle anderen Kunden in dem Raum, ein Kellner und ich – weil ich ihn nur kurz begrüßt hatte – waren als K2 eingestuft.“ Die Konsequenz: „Ich durfte in alle Restaurants gehen – außer in mein eigenes!“