Corona-Cluster in südsteirischem Bordell

Behördliche Aufrufe nach Corona-Fällen in einer Disco oder einem Restaurant sind in Zeiten wie diesen ja nichts Ungewöhnliches mehr - ein öffentlichen Aufruf aufgrund eines Covid-Falls in einem Bordell ist aber zumindest in der Steiermark doch ein Novum. Die BH Leibnitz ruft alle Personen auf, die sich zwischen 23. und 25. August im Nachtclub „Funny Hill“ in Spielfeld aufhielten, ihren Gesundheitszustand aufmerksam zu beobachten.