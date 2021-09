Gockelhahn in Baden über den Gartenzaun geworfen

Unverhofft kommt zwar oft, sagt man. Doch was nun einem Hausbesitzer in Baden widerfahren ist, kommt doch nur selten vor: Frühmorgens saß plötzlich ein Hahn in seinem Garten. Der Mann konnte den verschreckten Vogel einfangen und brachte ihn umgehend ins Tierschutzhaus nach Vösendorf im Bezirk Mödling. Dort nahm man sich des prachtvollen Gockels an. „Vermutlich hatte der bisherige Besitzer vom Krähen des Hahnes genug und setzte ihn deshalb kurzerhand in einem fremden Garten aus“, heißt es.