Debüt und Comeback bei Sturm-Test

Die Schwarzen nützen die Teampause am Freitag (16, Stadion Lebring) zu einem Probegalopp gegen das slowenische Top-Team NK Bravo, Tabellenzweiter hinter Koper. „Viele Spieler sind ja bei den Nationalteams, der Rest wird die erste Stunde spielen. In den letzten 30 Minuten kommen dann unsere Jungen zum Einsatz“, sagt Christian Ilzer, der auch Last-Minute-Neuzugang Alexandar Borkovic erstmals aufbieten wird. Auch Vincent Trummer steht nach Verletzung vor dem Comeback. „Es schaut gut aus, dass er spielen kann, Und wenn alles passt, dann wird ’Vinc’ auch nächste Woche bei den Amateuren eingesetzt“, erklärt der Sturm-Trainer. Nach dem Test dürfen seine Mannen endlich durschnaufen - drei freie Tage gibt’s für Hierländer und Co. Es ist die letzte Verschnaufpause vor dem kräfteraubenden Europacup-Herbst!



Gegen Ex-Klub

Der GAK trifft Freitag (Weinzödl, 15) auf Klagenfurt - ein emotionaler Test für Zugang Markus Rusek, der beim Aufstieg Kapitän des Pacult-Teams war: „Ich freu mich über ihren guten Start, auch wenn fünf rote Karten in sechs Partien ein Ausrufezeichen waren.“ Dass der GAK in der Zweiten Liga in die Spur gekommen ist, erleichtert Rusek: „Drei Siege in Folge geben Selbstvertrauen, zumal jetzt auch die Verletzten retour kommen. Aber in den nächsten Partien gegen BW Linz und Innsbruck werden wir sehen, wo wir wirklich stehen.“