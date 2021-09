Elfriede Jelinek wird zur Ehrenbürgerin Wiens

Endgültig beschlossen wird die Auszeichnung für die gebürtige Steirerin dann am 22. September im Gemeinderat. Die Verleihung werde in Anwesenheit von Bürgermeister und Stadträtin in kleinem Rahmen stattfinden, hieß es. In den vergangenen 20 Jahren wurden 13 Persönlichkeiten - darunter Eric Hobsbawm (2008), Friederike Mayröcker (2015) und Hugo Portisch (2018) - auf diese Art und Weise gewürdigt.