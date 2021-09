NEOS und Grüne streiten bei Arbeitslosengeld mit

Anfangs mehr Geld, später weniger

Ganz anders sehen das die NEOS. Arbeitsmarktsprecher Johannes Gasser etwa kann der Forderung, dass arbeitslsose Menschen nicht mehr dazuverdienen dürfen, durchaus etwas abgewinnen. Er ist zwar dafür, dass die Möglichkeit für eine geringfügige Beschäftigung erhalten bleibt, allerdings nur für „wenige Monate“ nach Beginn der Arbeitslosigkeit. Der Zuverdienst soll in diesem Modell nur dazu dienen, den Sprung in die Arbeitswelt wieder zu schaffen, etwa in Form einer Neuorientierung in eine andere Branche. Zudem fordert Gasser die zeitliche Staffelung des Arbeitslosengeldes - mit einer anfangs höheren Ersatzrate, die im zeitlichen Verlauf abnimmt.