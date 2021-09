Ex ätzt über Fummel-Fotos von Kourtney Kardashian

Scott Disick ätzt gegen hemmungslose Kourtney

Was bei den Paparazzi die Kameras heiß laufen lässt und bei den Fans für Verzückung sorgt, macht Kourtneys Ex Scott Disick offensichtlich fuchsteufelswild. „Hey, ist dieses Chick noch okay!??? Bruder, was ist das denn? Mitten in Italien“, ätzte der 38-Jährige in einem Chat mit Younes Bendjima, der mit der 42-Jährigen bis 2019 liiert war. Dazu postete Disick, der mit der Ältesten im Kardashian-Clan die drei Kinder Penelope, Reign und Mason hat, jene Fummel-Fotos, die vor der Küste von Portofino entstanden waren.