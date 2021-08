PSG ignoriert 220-Mille-Angebot von Real Madrid

So etwas erlebt man bei Real Madrid auch nicht oft - da will man einen Spieler von einem anderen Klub loseisen, bietet noch dazu einen Lastwagen voller Geld und wird schlichtweg ignoriert! Freilich: Der andere Klub heißt Paris St.-Germain und kann auf den Geld-Laster aus Madrid verzichten, weil man ohnehin auf einer arabischen Öl-Quelle sitzt, Geld somit keine Rolle spielt. Und daher konnte PSG am Transfer-„Deadline-Day“ doch tatsächlich die 220-Millionen-Offerte von Real für Kylian Mbappé einfach unbeantwortet lassen …