Corona: Ansturm auf steirische Sozialmärkte

Bleistifte, Schultaschen, T-Shirts, Jacken, Möbel, Schmuck: Der Caritas-Laden (Carla) in der Grazer Herrgottwiesgasse ist wie ein bunter Greißler am Land - mit dem Unterschied, dass die feilgebotenen Waren Second-Hand-Stücke sind, also bereits in Gebrauch waren. Dazu gesellen sich in den Regalen auch nigelnagelneue Produkte mit kleinen Schönheitsfehlern, die für den Verkauf in großen Handelsunternehmen nicht passen und gespendet wurden.