Versicherer warnen vor massiven Sicherheitslücken

Die Versicherer bekämen die Sicherheitslücken in der Cyber- und in der Vertrauensschadenversicherung zu spüren. Hacker nutzten die neuen Schwachstellen gezielt aus, so seien etwa private Geräte und E-Mail-Accounts in der Regel schlechter geschützt als firmeneigene IT, sagte Ole Sieverding, bei der Versicherungsgesellschaft Hiscox für Cyberversicherung zuständig und Mitglied der entsprechenden GVD-Projektgruppe.