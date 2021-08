Statt Traumreise: Ärger mit Flugpreiserstattung

Firmen schweigen, Konsumentenschützer helfen

Die Ombudsfrau hat versucht, vom Buchungsportal Super Saver, das seinen Sitz in Schweden hat, eine Stellungnahme zu erhalten - leider ohne Erfolg. Dankenswerterweise des Problems angenommen haben sich in weiterer Folge die Experten des Europäischen Verbraucherzentrums, das zum Verein für Konsumenteninformation gehört. „Gemeinsam mit unseren Kollegen aus Schweden konnte die Beschwerde gelöst werden“, so Jurist Reinhold Schranz. Der ausstehende Betrag wurde Ende Juli endlich auf das Konto von Frau E. überwiesen.