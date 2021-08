Schäden an Wohnheim treiben Senioren zur Weißglut!

Es sind beunruhigende Bilder, die sich beim „Krone“-Lokalaugenschein boten. Vor allem im Untergeschoß der Wohnanlage in Paudorf richtete das Unwetter Ende Juli schwere Schäden an. Bis zu einem halben Meter stand damals das Wasser in den Wohnräumen. Und nun breiten sich die Schimmelherde seelenruhig aus. Selbst in den angrenzenden Einheiten ist die Lage verzwickt: „Meine Kinder haben mir jetzt ein Ausweichquartier organisiert, die Zustände hier sind untragbar“, erklärt Hedwig P. (82). Seit einem Oberschenkelbruch ist die Dame auf einen Rollator und Betreuung angewiesen. Von der zuständigen Wohnbaugenossenschaft Gebös hörte das Flutopfer aber seit Wochen lediglich Ausreden: „Wir sind Bürger zweiter Klasse, Anrufe werden nicht angenommen“, kritisiert P.